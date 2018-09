Kronprinz Frederik an der Bandscheibe operiert

Dänisches Königshaus

Die Reha von Kronprinz Frederik wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Foto: Franck Robichon/EPA

Kopenhagen (dpa) - Der dänische Kronprinz Frederik (50) ist am Wochenende wegen eines Bandscheibenvorfalls operiert worden. Das teilte das Königshaus am Montag mit. Die Operation sei nach Plan verlaufen. Der Prinz sei am Morgen wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.