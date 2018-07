Kurosawas Drehbuchautor Hashimoto stirbt mit 100

Goldenes Zeitalter

Tokio (dpa) - Der prägende Drehbuchautor von Japans verstorbenem Meister-Regisseur Akira Kurosawa («Rashomon», «Die Sieben Samurai») ist tot. Shinobu Hashimoto erlag im Alter von 100 Jahren einer Lungenentzündung in seinem Haus in Tokio, wie japanische Medien am Freitag unter Berufung auf seine Familie berichteten.