Kurzfilmfestival in Hamburg beginnt

«Da fliegt das Kino weg»

Ein Plakat wirbt für das 34. Internationale Kurzfilmfestival in Hamburg. Foto: Daniel Reinhardt

Hamburg (dpa) - Der Skandal beim Internationalen Kurzfilmfestival in Hamburg ist programmiert: In seinem Wettbewerb «Flotter Dreier» dreht sich diesmal alles um Skandalöses aus Politik, Kunst, Religion, Ehe und vielem anderen mehr, wie die Veranstalter des am Dienstag (5. Juni) beginnenden Filmfests mitteilten.