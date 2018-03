Kylie Minogue zeigt sich in Liebesdingen selbstkritisch

Offene Worte

München (dpa) - Popstar Kylie Minogue (49) zeigt sich in Liebesdingen selbstkritisch. «Nicht wenige Leute behaupten, ich sei eine ziemliche Versagerin auf dem Gebiet. Was stimmen mag», sagte die australische Sängerin («Can't Get You Out Of My Head») der Zeitschrift «Playboy». «Vielleicht werde ich nie den Einen finden», meinte sie über die Suche nach dem richtigen Mann.