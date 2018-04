Lea Michele hat sich verlobt

Neuer Ring am Finger

Die amerikanische Schauspielerin Lea Michele will heiraten. Foto: Richard Shotwell

Die amerikanische Schauspielerin Lea Michele will heiraten. Foto: Richard Shotwell

Los Angeles (dpa) - Die US-Schauspielerin Lea Michele (31, «Glee») hat sich mit ihrem Freund, dem Geschäftsmann Zandy Reich, verlobt. In einem Instagram-Post schrieb die 31-Jährige am Samstag schlicht «Ja» mit einem Emoji in Form eines Verlobungsrings daneben.