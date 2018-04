Lebenswerk-Echo für Klaus Voormann

Auch als Bassist von Stars wie Manfred Mann, Dr. John oder Randy Newman sowie als Produzent von Trio habe der gebürtige Berliner, der am 29. April 80 Jahre alt wird, die Rockgeschichte über Jahrzehnte nachhaltig geprägt, teilte der Bundesverband Musikindustrie mit. Voormann, der seit langer Zeit am Starnberger See lebt, zähle zu den wirkungsreichsten und faszinierendsten Persönlichkeiten der internationalen Musikszene.

«Diesen Preis zu bekommen, fühlt sich für mich ein wenig seltsam an, denn mein Lebenswerk geht ja hoffentlich noch weiter», kommentierte Voormann die Auszeichnung. Auch generell ist er kein Freund von Preisverleihungen. «Das ist nicht meine Welt, weil ich es noch nie mochte, so im Mittelpunkt zu stehen», sagte der 79-Jährige der Deutschen Presseagentur in München. Dennoch sei er natürlich «megastolz», dass ihm diese Ehre jetzt zuteil werde.