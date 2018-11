Leipziger DOK-Festival verleiht Goldene Tauben

Auszeichnungen

306 Filme aus 50 Ländern standen in diesem Jahr auf dem Programm. Foto: Sebastian Kahnert

Leipzig (dpa) - Das Dokumentarfilmfestival DOK Leipzig hat am Samstagabend seine Preise verliehen. Eine mit 10.000 Euro dotierte Goldene Taube ging an die italienische Regisseurin Claudia Tosi für ihren Film «I Had a Dream», wie die Veranstalter mitteilten.