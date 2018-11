Lennon-Tagebücher angeboten - Anklage gegen 59-Jährigen

Vor Gericht

Berlin (dpa) - Mehr als zwölf Jahre nach dem Diebstahl von Tagebüchern des Beatles-Gitarristen John Lennon ist in Berlin ein 59-Jähriger wegen Hehlerei angeklagt worden. Ihm wird zudem gemeinschaftlicher Betrug vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft am Montag per Twitter mitteilte.