«Leto»- Deutschlandpremiere ohne Regisseur Serebrennikow

Filmfest Hamburg

Der Theater- und Filmregisseur Kirill Serebrennikow steht in seinem Heimatland unter Hausarrest. Foto: Alexander Zemlianichenko

Hamburg (dpa) - In Abwesenheit des russischen Regisseurs Kirill Serebrennikow hat dessen Film «Leto» beim Filmfest Hamburg Deutschlandpremiere gefeiert. Serebrennikow konnte bei der Vorführung am Mittwoch nicht dabei sein, weil er in seinem Heimatland unter Hausarrest steht.