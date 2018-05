Liam Neeson in «Men in Black»-Film

Demnach soll Neeson den Leiter einer Behörde in London spielen, die für die Überwachung von Aliens zuständig ist. Die Hauptrollen in dem Film, der im Sommer 2019 in die Kinos kommen soll, spielen «Thor»-Darsteller Chris Hemsworth (34) und Tessa Thompson (34). Regie führt F. Gary Gray («Fast & Furious 8»). In den ersten drei Filmen hatten Will Smith und Tommy Lee Jones zwei Agenten der Behörde gespielt, die sich selbst als «Men in Black» bezeichnen.