Liebes-Aus bei John Cena und Nikki Bella

Wrestling-Stars

New York (dpa) - Nach einer kurzen Annäherung haben sich die Wrestling-Stars John Cena (41) und Nikki Bella (34) getrennt. «Nachdem ich die Verlobung aufgelöst hatte, haben wir versucht, unsere Beziehung wieder zu verbessern, um doch noch zu heiraten», erklärte Bella am Montag in einem Statement an das Magazin «People».