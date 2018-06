Löw streicht Leno, Petersen, Tah und Sané aus WM-Kader

«Wir haben uns die Entscheidung nicht einfach gemacht», sagte Löw auf einer Pressekonferenz im Trainingslager in Südtirol. Die Enttäuschung bei den vier Profis sei «sehr, sehr groß», erläuterte Löw.

Damit ist auch klar, dass Torwart Manuel Neuer als Nummer eins zur WM nach Russland fährt. «Er hat uns nochmal bestätigt, dass er sich 100 Prozent fit fühlt und dass der Fuß keine Probleme gemacht hat», sagte Löw. Am Sonntagabend habe er ein abschließendes Gespräch mit dem Torhüter des FC Bayern geführt. Eine MRT-Untersuchung habe gezeigt, dass «soweit alles in Ordnung» ist.

Der 32 Jahre alte Neuer hatte nach acht Monaten Wettkampfpause im Länderspiel gegen Österreich (1:2) sein Comeback gefeiert. «Ich habe gewusst, dass ich es schaffen kann und schaffen werde», sagte Neuer. «Ich habe den Glauben nie verloren.» Die Zwangspause seit vergangenem September sei «eine sehr lange und sehr harte Zeit» für ihn gewesen.

Nun sei er jedoch überzeugt, den Belastungen der WM standhalten zu können. «Ich mache mir keine Gedanken, das Risiko ist genauso wie bei jedem anderen Spieler auch», sagte Neuer vor seiner dritten WM-Teilnahme und äußerte Mitgefühl für seinen Konkurrenten. «Es tut mir leid für Bernd Leno, dass er abreisen muss.»

Für den WM-Auftakt gegen Mexiko versprach Löw eine deutsche Nationalmannschaft in Bestform. «Bis dahin werden wir in einem sehr, sehr guten Zustand sein. Wir werden noch einen großen Schritt nach vorn machen», sagte Löw. Bei der ernüchternden Niederlage gegen Österreich habe er körperliche und taktische Defizite erkannt.

Er sei jedoch zuversichtlich, diese Probleme in den verbleibenden Tagen bis zum ersten Gruppenspiel am 17. Juni lösen zu können. Für heute gab Löw den Nationalspielern zur Regeneration frei, am Dienstag soll Weltmeister Jérôme Boateng ins Mannschaftstraining einsteigen. «Er hat seine Verletzung völlig ausgeheilt», sagte Löw. Der 29 Jahre alte Abwehrspieler des FC Bayern hatte sich im April eine Oberschenkelverletzung zugezogen und zuletzt bei der Nationalmannschaft ein individuelles Aufbautraining absolviert.