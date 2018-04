Luis Fonsi: Wir tanzen auch beim Reden

«Wir sind Latinos. Wir lieben es, zu tanzen. Selbst wenn wir reden, tanzen wir dabei. Wir haben diesen Rhythmus im Blut», sagte Fonsi am Donnerstag am Rande der Echo-Verleihung in Berlin der Deutschen Presse-Agentur.

Der Musiker aus Puerto Rico hatte im vergangenen Jahr mit «Despacito» einen weltweiten Hit und landete im Duett mit Demi Lovato («Échame la culpa») einen weiteren Top-10-Hit in Deutschland. Bei der Echo-Verleihung wurde er als bester internationaler Newcomer ausgezeichnet.