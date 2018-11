MTV Europe Music Awards: Staraufgebot in Bilbao

Sie hat in sechs Kategorien Chancen - darunter «Best Song» und «Best Video» für ihren Chart-Top-Hit «Havana». Mit jeweils fünf Nominierungen folgen Pop-Queen Ariana Grande und US-Rapper Post Malone.

Zum hochkarätigen Line-up gehören Hip-Hop-Superstar Nicki Minaj, die Platin-gekürte Künstlerin Halsey, die spanische Sängerin Rosalía und Star-DJ David Guetta. Den «Global Icon»-Award erhält Janet Jackson, die ein Medley ihrer größten Hits performen wird.

In der Kategorie «Best German Act» gehen Bausa, Namika, Mike Singer, Feine Sahne Fischfilet und Samy Deluxe an den Start. Moderiert wird die Show, die weltweit in eine halbe Milliarde Haushalte übertragen wird, von der Oscar-nominierten Schauspielerin und Sängerin Hailee Steinfeld («True Grit).

In Deutschland ist die Show auf MTV Germany (Pay-TV) und Nicknight (Free TV) zu sehen sowie auf der Webseite tv.mtvema.com.