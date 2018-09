Margot Robbie spielt Holocaust-Überlebende

Neues aus Hollywood

Margot Robbie spielt in dem Rachethriller «Ruin» mit. Foto: Charles Sykes/Invision/AP

Margot Robbie spielt in dem Rachethriller «Ruin» mit. Foto: Charles Sykes/Invision/AP

Los Angeles (dpa) - Noch steht Margot Robbie (28) in der Rolle der ermordeten 60er-Jahre-Ikone Sharon Tate für Quentin Tarantinos «Once Upon a Time in Hollywood» vor der Kamera.