Mariah Carey bekommt Unterstützung von Söhnchen Moroccan

Die Platte heiße «Caution», verriet die Sängerin in einem kurzen Videoclip, den sie am Montag auf Twitter und Instagram postete. Dabei steht sie mit dem Siebenjährigen auf einer Treppe, der beim Runterlaufen laut ruft «16. November». Zusammen brechen sie dann in Jubel aus.

Es ist Careys 15. Studioalbum. Zuletzt hatte sie im Jahr 2014 «Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse» veröffentlicht. Bei der Vergabe der American Music Awards in Los Angeles hatte sie kürzlich ihre neue Single «With you» präsentiert.

Die Zwillinge Monroe und Moroccan stammen aus Careys 2016 geschiedener Ehe mit Nick Cannon. Die Tochter war in dem Videoclip allerdings nicht zu sehen.