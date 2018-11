Marie Bäumer für Europäischen Filmpreis nominiert

Deutsche Schauspielerin

Schauspielerin Marie Bäumer ist für ihre Rolle in «3 Tage in Quiberon» für den Europäischen Filmpreis nominiert worden. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild

Sevilla (dpa) - Die deutsche Schauspielerin Marie Bäumer ist für ihre Rolle in dem Romy-Schneider-Drama «3 Tage in Quiberon» für den Europäischen Filmpreis nominiert worden. Bäumer (49) tritt in der Kategorie unter anderem gegen die Polin Joanna Kulig («Cold War») und die Italienerin Alba Rohrwacher an.