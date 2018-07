Markus Söder hat jede Menge Lichtschwerter

«Star Wars»-Fan

Markus Söder bei der Verleihung des Deutschen Computerspielpreises in München. Foto: Tobias Hase

München (dpa) - Der bekennende «Star Wars»-Verehrer Markus Söder (51) hat in seinem Büro in der Staatskanzlei eine dazu passende Tasse - und daheim in Nürnberg weitere Fan-Artikel.