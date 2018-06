Marokko gewinnt WM-Test gegen Slowakei

Elf Tage vor dem ersten Gruppenspiel gegen den Iran erzielten der kurz zuvor eingewechselte Ayoub El Kaabi in der 63. Minute und Younes Belhanda (74.) in Genf die Tore für die Nordafrikaner. Jan Gregus hatte die Slowaken in der 59. Minute in Führung gebracht.

Bei Marokko wurde Amine Harit vom deutschen Vizemeister FC Schalke 04 mit Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt. Aziz Bouhaddouz vom Zweitligisten FC St. Pauli kam nicht zum Einsatz. Den letzten Test bestreitet die Mannschaft von Trainer Hervé Renard am 9. Juni in Tallinn gegen Estland.