Marokko will riesige Party feiern - Iran genießt den Druck

WM-Duell

Eine Niederlage gegen Außenseiter Marokko kommt für Irans Trainer nicht in Frage. Foto: Themba Hadebe/AP

St. Petersburg (dpa) - Marokkos Nationaltrainer Hervé Renard will schon im WM-Auftaktspiel seiner Mannschaft jubeln. «Ich denke, da werden viele Fans sein, die mit uns feiern wollen», sagte der französische Coach am auf einer Pressekonferenz zum Spiel gegen den Iran am Freitag (17.00 MESZ).