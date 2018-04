Martin Scorsese erhält Asturien-Preis

Der 75 Jahre alte New Yorker sei eine «Legende des zeitgenössischen Kinos» und einer der hervorragendsten Filmschaffenden der «New Hollywood»-Gruppe um George Lucas, Francis Ford Coppola und Steven Spielberg, begründete die Jury bei der Bekanntgabe des Siegers am Mittwoch in Oviedo in Nordspanien ihre Entscheidung.

Der Oscar-Gewinner von 2006, der sich in Oviedo den Angaben zufolge gegen 34 Kandidaten aus 21 Ländern durchsetzte, wurde mit Filmen wie «Taxi Driver», «Hexenkessel» und «Good Fellas» weltberühmt. Zuletzt drehte er für Netflix den Thriller «The Irishman» mit Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci und Harvey Keitel.

Die Prinzessin-von-Asturien-Preise gelten als «die spanischen Nobel-Preise» und sind nach der spanischen Thronfolgerin benannt. Sie werden alljährlich in acht Sparten vergeben. Die Preisträger erhalten jeweils 50 000 Euro und die Nachbildung einer Statue von Joan Miró. Die Auszeichnungen werden Ende Oktober von König Felipe VI. in Oviedo überreicht. Sorcese ist der erste Sieger von 2018, die weiteren werden in den nächsten Wochen und Monaten nach und nach bekannt gegeben werden.