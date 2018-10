Matthias Brandt beim Hessischen Filmpreis ausgezeichnet

Deutscher Schauspieler

Frankfurt/Main (dpa) - Der Schauspieler Matthias Brandt ist bei der Verleihung des Hessischen Film- und Kinopreises mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet worden. Der 57-Jährige nahm die nicht dotierte Auszeichnung am Freitagabend in der Alten Oper in Frankfurt persönlich entgegen.