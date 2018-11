Max Giesinger hat mal schief gesungen

Karriereanfang

Max Giesinger tat sich am Anfang schwer. Foto: Hendrik Schmidt

Frankfurt/Main (dpa) - Sänger Max Giesinger hat keine allzu gute Erinnerungen an seine Zeit als Straßenmusikant. Damals sei er sei schüchtern und unerfahren gewesen, «und ich habe schief gesungen», erzählte er in der Sendung Sonntagstalk des Radiosenders hr3 in Frankfurt.