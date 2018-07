McCartney begeistert Fans mit Konzert in Abbey Road Studios

Unter den Zuschauern des als «Geheimkonzert» bezeichneten Auftritts waren Gewinner eines Online-Wettbewerbs und Stargäste wie Sängerin Kylie Minogue und die Schauspieler Johnny Depp und Orlando Bloom.

Der 76 Jahre alte McCartney gab knapp zwei Dutzend Songs zum Besten, darunter Beatles-Hits wie «Drive My Car», «Lady Madonna» oder «Back In The U.S.S.R.». Auch vier Lieder von seinem kommenden Album «Egypt Station» stellte Sir Paul vor. Ein Mitschnitt des Konzerts soll beim Musikdienst Spotify veröffentlicht werden, sagte ein Sprecher des Musikers dem Magazin «Billboard».

In der vergangenen Woche hatte McCartney seine Fans auf Instagram dazu aufgerufen, in einem Video zu erklären, warum sie unbedingt beim «Secret Event» dabei sein müssten. Obwohl der genaue Ort und die Zeit des Auftritts bis zuletzt nicht öffentlich kommuniziert worden waren, wussten viele Fans Bescheid und warteten vor den Studios.

Vor dem Konzert überquerte Sir Paul unter dem Jubel von Schaulustigen den berühmten Zebrastreifen, der auf dem Cover des Beatles-Albums «Abbey Road» (1969) zu sehen ist. Ein Video davon postete er bei Instagram. In den Abbey Road Studios hatte McCartney mit den Fab Four auch Albumklassiker wie «A Hard Day's Night» (1964), «Revolver» (1966) und «Yellow Submarine» (1969) aufgenommen.

Am Mittwoch wollte der 76-Jährige im Liverpool Institute for Performing Arts an einer Facebook-Fragestunde teilnehmen, die live auf Facebook (15 Uhr MEZ) übertragen werden sollte. Fans konnten ihre Fragen vorab auf Facebook stellen.

McCartneys neues Album «Egypt Station» wird am 7. September veröffentlicht. Auf der anschließenden «Freshen Up»-Tournee sind große Arena- und Festival-Shows in den USA, Kanada, Polen und Großbritannien gebucht. In Österreich wird Sir Paul am 5. und 6. Dezember in Wien auftreten. Konzerte in Deutschland sind bisher nicht geplant.

Bereits im Juni hatte Paul McCartney für Aufsehen gesorgt, als er im Rahmen der «Late Late Show» von Moderator James Corden überraschend in einem Pub in Liverpool auftrat. Gemeinsam mit Corden sang er dann im Auto «Carpool Karaoke». Das Video davon ist auf Youtube bereits mehr als 28 Millionen mal abgerufen worden.