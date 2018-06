Medien: Argentinien sagt WM-Testspiel in Jerusalem ab

Palästinensische Proteste

Argentiniens Nationaltrainer Jorge Sampaoli soll sich gegen das Testspiel in Israel ausgesprochen haben. Foto: Martin Rickett/PA Wire

Barcelona (dpa) - Das für den 9. Juni angesetzte Länderspiel zwischen Israel und Argentinien in Jerusalem ist offenbar abgesagt worden. Das berichten mehrere Zeitungen in Argentinien. Vorausgegangen waren palästinensische Proteste gegen den Auftritt des Vize-Weltmeisters in der Heiligen Stadt.