Medien: Schwedischer Musiker Avicii ist tot

DJ und Produzent

Tim Bergling alias DJ Avicii bei einem Auftritt in New York 2014. Foto: Jason Szenes, EPA

Stockholm (dpa) - Der schwedische DJ und Produzent Avicii («Wake Me Up») ist Medienberichten zufolge gestorben. Tim Bergling, wie der 28-Jährige mit bürgerlichem Namen hieß, sei am Freitag in Muscat im Oman tot gefunden worden, berichtete die Zeitung «Dagens Nyheter» unter Berufung auf Berglings Sprecherin Ebba Lindqvist.