Meghan Markle und die Queen erstmals gemeinsam auf Termin

Meghan Markle und Prinz Harry auf dem Weg in die Westminister Abbey. Foto: Yui Mok

London (dpa) - Erstmals hat die US-Schauspielerin Meghan Markle (36) gemeinsam mit Königin Elizabeth II. (91) einen offiziellen Termin wahrgenommen. Gemeinsam mit anderen Royals besuchten sie am Montag anlässlich des Commonwealth-Tages eine Messe in der Westminster Abbey in London.