Merkel will Nationalteam bei Besuch Erfolg für WM wünschen

Bundeskanzlerin

Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt an diesem Sonntag ins Trainingslager der Fußball-Nationalmannschaft nach Südtirol. Bei dem Besuch will sie sich über die Vorbereitungen auf die WM in Russland informieren, wie Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin sagte.