Messis erzielt das 100. Tor bei der WM in Russland

Das 1:0 gegen Nigeria

Lionel Messi feiert seinen Treffer gegen Nigeria - es ist das 100. Tor der WM in Russland. Foto: Cezaro De Luca

Lionel Messi feiert seinen Treffer gegen Nigeria - es ist das 100. Tor der WM in Russland. Foto: Cezaro De Luca

St. Petersburg (dpa) - Lionel Messi hat das 100. Tor der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland erzielt. Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft traf im Gruppenfinale in St. Petersburg gegen Nigeria zum 1:0 in der 14. Minute.