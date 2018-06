Mexikanische Fußball-Nationalmannschaft in Moskau angekommen

Die Mannschaft um Stürmer Chicharito, die beiden Frankfurter Carlos Salcedo und Marco Fabián sowie Altstar Rafael Márquez landete am Montagabend in Moskau. Am Mannschaftshotel wurden die Lateinamerikaner mit einer Zeremonie empfangen und tauschten Geschenke aus.

In der russischen Hauptstadt beginnt für El Tri die finale Vorbereitungsphase auf das Duell mit dem Weltmeister von Bundestrainer Joachim Löw am Sonntag. An diesem Dienstag will die Mannschaft von Trainer Juan Carlos Osorio erstmals in Moskau trainieren.