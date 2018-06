Mexiko bereitet sich hinter verschlossenen Türen vor

Bei der letzten Einheit in Moskau vor der Abreise nach Rostow am Don waren am Donnerstag unter Leitung von Trainer Juan Carlos Osorio weder Fans noch Journalisten zugelassen. «Der Triumph im ersten Spiel bringt uns gar nichts, wenn wir gegen Korea und Schweden keine gute Leistung bringen», hatte Stürmer Chicharito bereits zuvor gesagt.

Die Mexikaner wollen sich vom Erfolg gegen den Titelverteidiger nicht blenden lassen. Man müsse die Ruhe bewahren, sagte der 30 Jahre alte Chicharito.