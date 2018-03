Michael B. Jordan plant Kriegsfilm über schwarze Soldaten

Neues aus Hollywood

Los Angeles (dpa) - «Black Panther»-Star Michael B. Jordan (31) will als Produzent das Kriegsdrama «The Liberators» auf die Leinwand bringen. «Variety» zufolge dreht sich der Action-Film um eine afrfroamerikanische Soldatentruppe, die während des Zweiten Weltkriegs in Europa kämpfte. Jordan ist mit seiner Produktionsfirma Outlier Society Productions an Bord.