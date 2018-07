Michael Holm war schon öfter in Mendocino

Magischer Ort

Essen (dpa) - «Mendocino»-Interpret Michael Holm (74) ist schon öfter in Mendocino bei San Francisco gewesen. «Das ist ein winziger Fischerort, in dem sich in den 60ern die Hippies trafen», sagte der Schlagerstar («Barfuß im Regen», «Tränen lügen nicht») der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung».