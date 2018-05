Michael Mittermeier kritisiert Behörden-Kruzifixe

Über Kreuz

München (dpa) - Der Comedian Michael Mittermeier (52) hält wenig von Kruzifixen in bayerischen Behörden. «5 Prozent in Bayern gehen regelmäßig in die Kirche, aber wir hängen in 100 Prozent der Behörden ein Kreuz auf», sagte Mittermeier der Deutschen Presse-Agentur in München.