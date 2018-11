Michael Schulte will im Raum Buxtehude wohnen bleiben

Bambi-Gewinner

Berlin/Buxtehude (dpa) - Popsänger Michael Schulte (28) sieht seinen Lebensmittelpunkt auch künftig in seiner Heimat Buxtehude oder der Umgebung. «Wir wollen auf jeden Fall in der Gegend bleiben, ob jetzt genau dort, ist noch nicht klar», sagte Schulte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.