Mit Trainer Anfang: Köln peilt Rückkehr in Bundesliga an

Spieler haben Qualität

Kölns neuer Trainer Markus Anfang will mit dem FC wieder zurück in die Bundesliga. Foto: Henning Kaiser

Köln (dpa) - Der 1. FC Köln ist sich seiner Rolle in Liga zwei bewusst. Der Club peilt die sofortige Rückkehr in die Fußball-Bundesliga an.