Mit unerwartetem Zittern: Kerber bei US Open in Runde drei

Angelique Kerber hat bei ihrem Einzug in die dritte Runde der US Open Mühe. Foto: Kevin Hagen/FR170574 AP

New York (dpa) - Nach einer nicht mehr erwarteten Zittereinlage hat Wimbledonsiegerin Angelique Kerber für den ersten deutschen Tennis-Erfolg in der zweiten Runde der US Open gesorgt. Die Weltranglisten-Vierte besiegte die Schwedin Johanna Larsson in New York 6:2, 5:7, 6:4.