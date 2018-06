Model Rebecca Mir: Nicht alles kommt auf Instagram

«Ich möchte nur einen Teil meines Privatlebens zeigen», sagte die 26-Jährige der in München erscheinenden Zeitung «tz». Ab und zu poste sie Fotos mit ihrem Ehemann Massimo Sinató. Ihre Hündin Macchia habe sogar einen eigenen Instagram-Account.

«Unser Zuhause in Frankfurt ist allerdings tabu, das zeigen wir nicht», sagte Mir, die 2011 durch ihre Teilnahme an der Casting-Show «Germany's Next Topmodel» bekannt wurde. Seit 2012 moderiert sie die ProSieben-Sendung «taff».