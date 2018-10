Müller zur Krise: «Annehmen und mit Hochdruck arbeiten»

«Jetzt gilt es, die Situation anzunehmen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir Ergebnisse liefern und Spielkultur, die vom FC Bayern erwartet wird. Den Anspruch haben wir an uns selbst», sagte der stellvertretende Kapitän bei einem Werbetermin in München.

«Das waren schwere zehn, vierzehn Tage für uns», sagte Müller nach vier Pflichtspielen ohne Sieg: «Wir haben die Ergebnisse nicht geliefert und so gespielt, wie wir das selbst von uns erwarten.» Der 29 Jahre alte Angreifer wies auch auf die Schnelllebigkeit des Fußballs hin. «Vor zehn Tagen waren wir noch unbesiegbar und die Langeweile in der Republik wurde ausgerufen. Jetzt haben wir eine Phase, wo die anderen an uns vorbeigezogen sind. Das wollten wir nicht so», sagte Müller.

In der Bundesliga ist der Serienmeister der letzten sechs Spielzeiten von Platz eins auf sechs gestürzt. «Aus Vereinssicht kommt die Länderspielpause vielleicht zur rechten Zeit, um durchschnaufen zu können, weil der Druck von außen natürlich spürbar ist.»