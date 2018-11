Muse-Sänger Matt Bellamy wird heiraten

«Es ist die letzte Platte, die ich als Junggeselle veröffentliche. Im nächsten Jahr werde ich heiraten», sagte Sänger Matt Bellamy (40) im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Seine Verlobte ist das US-amerikanische Model Elle Evans. Bis 2014 war der Muse-Frontmann noch mit Hollywood-Star Kate Hudson verlobt, ihr gemeinsamer Sohn Bingham Hawn kam 2011 zur Welt. Im Mai soll es nun zur Eheschließung mit Evans kommen.

Noch nicht sicher ist sich Bellamy, ob die Hochzeit in Großbritannien oder in seiner Wahlheimat Amerika stattfinden wird. «Ich muss wohl noch einen Hochzeitsplaner engagieren. So viel ist aber sicher: In den nächsten Monaten kommen wir aus dem Feiern nicht mehr raus.»

Noch vor Bellamy wird Muse-Bassist Chris Wolstenholme (39) zum zweiten Mal den Bund der Ehe eingehen - im Dezember feiert dieser zudem seinen 40. Geburtstag. Bellamy hat seinen runden Geburtstag indes schon im Juni hinter sich gebracht: «Es fühlt sich gut an, 40 zu sein», meint er. «Ich bin heute viel entspannter als früher.»