NFL: New England gewinnt gegen Green Bay

New Englands Quarterback Tom Brady machte gegen Green Bay ein starkes Spiel. Foto: Charles Krupa/AP

Foxborough (dpa) - Quarterback-Star Tom Brady und die New England Patriots haben in der amerikanischen Football-Liga NFL den sechsten Sieg in Folge eingefahren. Der Super-Bowl-Finalist gewann gegen die Green Bay Packers 31:17 (17:10).