Nach zweiter Pleite: Südkorea hofft auf Fußball-Wunder

Gegen DFB-Elf

Rostow am Don (dpa) - Mit traurigem Blick schilderte Heung-Min Son seine Gefühle nach der verlorenen Hitzeschlacht gegen Mexiko. Doch bei dem Gedanken an das entscheidende Gruppenduell mit Weltmeister Deutschland blitzte in den Augen des früheren Bundesligaprofis wieder der Kampfgeist auf.