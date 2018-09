Nadal müht sich in US-Open-Viertelfinale - Nun gegen Thiem

Sieg gegen Bassilaschwili

Der Spanier Rafael Nadal ist bei den US Open an Nummer eins gesetzt. Foto: Carolyn Kaster/AP

Der Spanier Rafael Nadal ist bei den US Open an Nummer eins gesetzt. Foto: Carolyn Kaster/AP

New York (dpa) - Österreichs Tennis-Hoffnung Dominic Thiem ist zum ersten Mal ins Viertelfinale der US Open eingezogen und bekommt in New York eine Revanche für das verlorene French-Open-Endspiel gegen Rafael Nadal.