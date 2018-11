Nadal sagt auch für London ab: Comeback erst nächste Saison

Seine Bauchmuskelverletzung, wegen der er bereits in der vergangenen Woche für das Tennis-Turnier in Paris abgesagt hatte, verhindere auch einen Start in der englischen Hauptstadt, teilte der 32 Jahre alte Weltranglistenzweite bei Twitter mit. Er nutze die Verletzungspause auch zu einem Eingriff am Sprunggelenk, das ihm in der Vergangenheit immer wieder Probleme bereitet habe, schrieb der Spanier. Zur kommenden Saison wolle er wieder im Vollbesitz seiner Kräfte sein.

Die einwöchigen ATP World Tour Finals beginnen am Sonntag. Nadal war am Montag als Nummer 1 vom Serben Novak Djokovic abgelöst worden.