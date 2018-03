Naomi Watts will den Actionfilm «Boss Level» drehen

Neues aus Hollywood

Los Angeles (dpa) - Die britisch-australische Schauspielerin Naomi Watts will sich nach mehreren Independent-Dramen auf einen Actionfilm einlassen. «Variety» zufolge verhandelt sie um eine Rolle in «Boss Level» an der Seite von Mel Gibson («Daddy’s Home 2») und Frank Grillo («The First Avenger: Civil War»). Als Regisseur ist Joe Carnahan («The Grey - Unter Wölfen») an Bord.