Natalie Portman erinnert an Isaac Bashevis Singer

Literaturnobelpreisträger

Natalie Portman 2016 beim Filmfestival in Venedig. Foto: Ettore Ferrari

Berlin (dpa) - Hollywood-Star Natalie Portman (37) will das Andenken an den Literaturnobelpreisträger Isaac Bashevis Singer (1902-1991) wachhalten - auch weil er sich vehement für Tierrechte einsetzte. «Isaac Singer wuchs im selben Teil Polens auf wie meine Familie», sagt die Vegetarierin Portman («Star Wars») in einem Video für die Tierschutzorganisation Peta.