Neue Location für Feine Sahne Fischfilet

Brauhaus statt Bauhaus

Rostock (dpa) - Eine Woche nach der Absage des geplanten Konzerts von Feine Sahne Fischfilet im Bauhaus hat die Band einen neuen Auftrittsort in Dessau verkündet. Sie hätten eine Location gefunden, die fast fünf Mal so groß ist wie das Bauhaus, erklärten die Musiker am Donnerstagabend auf Facebook.