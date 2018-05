Neymar nimmt mit Brasilien WM-Training in London auf

Wenige Stunden nach ihrer Ankunft in der britischen Hauptstadt absolvierte die Seleção eine erste Trainingseinheit. Der 26-Jährige machte auf dem Trainingsgelände der Tottenham Hotspur alle Übungen mit der Mannschaft. Die ehemaligen Bundesliga-Profis Douglas Costa und Fagner absolvierten aufgrund leichter Verletzungen ein reduziertes Programm.

Neymar hat nach einer Operation an seinem Mittelfuß seit über drei Monaten kein Spiel mehr absolviert. Möglicherweise lässt Brasiliens Nationalcoach Tite den teuersten Spieler der Welt beim Freundschaftsspiel gegen Kroatien am 3. Juni in Liverpool wieder spielen. Brasilien wird noch bis zum 8. Juni in London trainieren. Am 10. Juni steht dann ein weiteres Freundschaftsspiel in Wien gegen Österreich an. Eine Woche später trifft Brasilien in seinem ersten WM-Spiel in der Gruppe E auf die Schweiz.