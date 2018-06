Niederländische Königin trauert um jüngere Schwester

Staatsbesuche abgesagt

Amsterdam/Buenos Aires (dpa) - Die niederländische Königin Máxima (47) trauert um ihre jüngste Schwester Inés Zorreguieta (32). «Wir müssen mitteilen, dass die Schwester der Königin am Mittwochabend in Buenos Aires gestorben ist», sagte eine Sprecherin des Königshauses am Donnerstag in Den Haag.