Niederländische Königsfamilie feiert in Groningen

Der niederländische König Willem-Alexander (M.) stellte sich zusammen mit seiner Frau Máxima (in Rot) und seinen drei Töchtern zum Familienfoto auf. Foto: Albert Nieboer

Groningen (dpa) - Der niederländische König Willem-Alexander hat seinen 51. Geburtstag und sein fünfjähriges Amtsjubiläum in Groningen gefeiert. Er liebe seine Arbeit, sagte er am Freitag in der Stadt im Norden des Landes.